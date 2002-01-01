Томсин Александр Степанович
Место рожденияс.Пельгора Новгородской губ.Новгородский уезд
Дата рождения02.02.1891
Дата смерти1967
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1891
с.Пельгора Новгородской губ.Новгородский уезд
Бракосочетание
20.01.1922
с.Пельгора Новгородской губ.Новгородский уезд
Рождение ребёнка
06.09.1924
Сын: Томсин Николай Александрович
Мать ребёнка: Томсина Александра Степановна
с.Пельгора Новгородской губ.Новгородский уезд
Рождение ребёнка
17.05.1927
Сын: Томсин Сергей Александрович
Мать ребёнка: Томсина Александра Степановна
с.Пельгора Новгородской губ.Новгородский уезд
Рождение ребёнка
12.09.1929
Сын: Томсин Василий Александрович
Мать ребёнка: Томсина Александра Степановна
с.Пельгора Новгородской губ.Новгородский уезд
Рождение ребёнка
16.08.1935
Дочь: Гладцына Вера Александровна
Мать ребёнка: Томсина Александра Степановна
с.Пельгора Новгородской губ.Новгородский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ? Александровна
Мать ребёнка: Томсина Александра Степановна
Смерть
1967
с.Пельгора Новгородской губ.Новгородский уезд
Похороны
Неизвестно
с.Пельгора