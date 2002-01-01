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Томсин Александр Степанович

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Место рождения

с.Пельгора Новгородской губ.Новгородский уезд

Дата рождения

02.02.1891

Дата смерти

1967

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1891

Отец: Семенов Степан Семенович

Мать: Семенова Евдокия Егоровна

с.Пельгора Новгородской губ.Новгородский уезд
Бракосочетание
20.01.1922

Жена: Томсина Александра Степановна

с.Пельгора Новгородской губ.Новгородский уезд
Рождение ребёнка
06.09.1924

Сын: Томсин Николай Александрович

Мать ребёнка: Томсина Александра Степановна

с.Пельгора Новгородской губ.Новгородский уезд
Рождение ребёнка
17.05.1927

Сын: Томсин Сергей Александрович

Мать ребёнка: Томсина Александра Степановна

с.Пельгора Новгородской губ.Новгородский уезд
Рождение ребёнка
12.09.1929

Сын: Томсин Василий Александрович

Мать ребёнка: Томсина Александра Степановна

с.Пельгора Новгородской губ.Новгородский уезд
Рождение ребёнка
16.08.1935

Дочь: Гладцына Вера Александровна

Мать ребёнка: Томсина Александра Степановна

с.Пельгора Новгородской губ.Новгородский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ? Александровна

Мать ребёнка: Томсина Александра Степановна

Смерть
1967
с.Пельгора Новгородской губ.Новгородский уезд
Похороны
Неизвестно
с.Пельгора
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