Гладцын Сергей Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1937
Дата смерти19.07.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.08.1961
Исполком Куйбышевского районного совета депутатов трудящихся г.Ленинграда
Рождение ребёнка
28.09.1961
Мать ребёнка: Гладцына Вера Александровна
СПб
Рождение ребёнка
27.06.1965
Дочь: Гладцына Людмила Сергеевна
Мать ребёнка: Гладцына Вера Александровна
Смерть
19.07.1993