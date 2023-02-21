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Гладцын Сергей Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

19.07.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.08.1961

Жена: Гладцына Вера Александровна

Исполком Куйбышевского районного совета депутатов трудящихся г.Ленинграда
Рождение ребёнка
28.09.1961

Сын: Гладцын Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Гладцына Вера Александровна

СПб
Рождение ребёнка
27.06.1965

Дочь: Гладцына Людмила Сергеевна

Мать ребёнка: Гладцына Вера Александровна

Смерть
19.07.1993
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