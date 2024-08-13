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Кобляков Павел Макеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Кобляков Макей Устинович

Мать: Коблякова (Коблякова) Ефимия Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Поленникова (Коблякова) Марфа Павловна

Мать ребёнка: Коблякова (Коблякова) Параскева

Рождение ребёнка
1830

Сын: Кобляков Кирилл Павлович

Мать ребёнка: Коблякова (Коблякова) Параскева

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Попова (Коблякова) Стефанида Павловна

Мать ребёнка: Коблякова (Коблякова) Параскева

Рождение ребёнка
16.12.1834

Сын: Кобляков Игнат Павлович

Мать ребёнка: Коблякова (Коблякова) Параскева

Рождение ребёнка
1838

Сын: Кобляков Григорий Павлович

Мать ребёнка: Коблякова (Коблякова) Параскева

Рождение ребёнка
02.01.1842

Сын: Кобляков Иван Павлович

Мать ребёнка: Коблякова (Коблякова) Варвара Харитоновна

Рождение ребёнка
30.07.1849

Сын: Кобляков Василий Павлович

Мать ребёнка: Коблякова (Коблякова) Варвара Харитоновна

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