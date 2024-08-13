Кобляков Павел Макеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Поленникова (Коблякова) Марфа Павловна
Мать ребёнка: Коблякова (Коблякова) Параскева
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Коблякова (Коблякова) Параскева
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Попова (Коблякова) Стефанида Павловна
Мать ребёнка: Коблякова (Коблякова) Параскева
Рождение ребёнка
16.12.1834
Мать ребёнка: Коблякова (Коблякова) Параскева
Рождение ребёнка
1838
Сын: Кобляков Григорий Павлович
Мать ребёнка: Коблякова (Коблякова) Параскева
Рождение ребёнка
02.01.1842
Мать ребёнка: Коблякова (Коблякова) Варвара Харитоновна
Рождение ребёнка
30.07.1849
Сын: Кобляков Василий Павлович
Мать ребёнка: Коблякова (Коблякова) Варвара Харитоновна