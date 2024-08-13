Коблякова (Коблякова) Ефимия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коблякова (Коблякова) Ефимия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1808

Сын: Кобляков Павел Макеевич

Отец ребёнка: Кобляков Макей Устинович

Рождение ребёнка
1811

Дочь: (Коблякова) Екатерина Макеевна

Отец ребёнка: Кобляков Макей Устинович

Рождение ребёнка
1814

Сын: Кобляков Дмитрий Макеевич

Отец ребёнка: Кобляков Макей Устинович

Рождение ребёнка
1823

Дочь: (Коблякова) Пелагея Макеевна

Отец ребёнка: Кобляков Макей Устинович

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