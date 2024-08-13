Коблякова (Коблякова) Параскева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Поленникова (Коблякова) Марфа Павловна
Отец ребёнка: Кобляков Павел Макеевич
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Кобляков Павел Макеевич
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Попова (Коблякова) Стефанида Павловна
Отец ребёнка: Кобляков Павел Макеевич
Рождение ребёнка
16.12.1834
Отец ребёнка: Кобляков Павел Макеевич
Рождение ребёнка
1838
Сын: Кобляков Григорий Павлович
Отец ребёнка: Кобляков Павел Макеевич