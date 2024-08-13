Коблякова (Коблякова) Параскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коблякова (Коблякова) Параскева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Поленникова (Коблякова) Марфа Павловна

Отец ребёнка: Кобляков Павел Макеевич

Рождение ребёнка
1830

Сын: Кобляков Кирилл Павлович

Отец ребёнка: Кобляков Павел Макеевич

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Попова (Коблякова) Стефанида Павловна

Отец ребёнка: Кобляков Павел Макеевич

Рождение ребёнка
16.12.1834

Сын: Кобляков Игнат Павлович

Отец ребёнка: Кобляков Павел Макеевич

Рождение ребёнка
1838

Сын: Кобляков Григорий Павлович

Отец ребёнка: Кобляков Павел Макеевич

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