Попова (Коблякова) Стефанида Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Коблякова) Стефанида Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Кобляков Павел Макеевич

Мать: Коблякова (Коблякова) Параскева

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1858

Сын: Попов Василий Александрович

Отец ребёнка: Попов Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
17.05.1864

Сын: Попов Константин Александрович

Отец ребёнка: Попов Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
20.10.1866

Сын: Попов Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Попов Александр Дмитриевич

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