Попова (Коблякова) Стефанида Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1858
Сын: Попов Василий Александрович
Отец ребёнка: Попов Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
17.05.1864
Сын: Попов Константин Александрович
Отец ребёнка: Попов Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
20.10.1866
Сын: Попов Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Попов Александр Дмитриевич