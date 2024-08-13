Попов Александр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1858
Сын: Попов Василий Александрович
Мать ребёнка: Попова (Коблякова) Стефанида Павловна
Рождение ребёнка
17.05.1864
Сын: Попов Константин Александрович
Мать ребёнка: Попова (Коблякова) Стефанида Павловна
Рождение ребёнка
20.10.1866
Сын: Попов Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Попова (Коблякова) Стефанида Павловна