Попов Александр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопов Александр Дмитриевич

Попов Александр Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1858

Сын: Попов Василий Александрович

Мать ребёнка: Попова (Коблякова) Стефанида Павловна

Рождение ребёнка
17.05.1864

Сын: Попов Константин Александрович

Мать ребёнка: Попова (Коблякова) Стефанида Павловна

Рождение ребёнка
20.10.1866

Сын: Попов Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Попова (Коблякова) Стефанида Павловна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.