Циклаури (Чохели) Ева Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чохели Петре
Мать: Кето
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казаликашвили Оля
Отец ребёнка: Циклаури Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Циклаури Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Циклаури Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Циклаури Григорий
Смерть
Неизвестно