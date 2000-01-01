Казаликашвили (Циклаури) Оля — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казаликашвили (Циклаури) Оля

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Циклаури Григорий

Мать: Циклаури Ева Петровна

Рождение ребёнка
12.?.1947

Сын: Казаликашвили Лаврентий Павлович

Отец ребёнка: Казаликашвили Павле

Рождение ребёнка
28.?.1949

Сын: Казалакашвили Герман

Отец ребёнка: Казаликашвили Павле

Рождение ребёнка
29.?.1954

Дочь: Лиана

Отец ребёнка: Казаликашвили Павле

Рождение ребёнка
07.?.1957

Дочь: Лия

Отец ребёнка: Казаликашвили Павле

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казаликашвили Павле

Смерть
Неизвестно
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