Казаликашвили (Циклаури) Оля
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Циклаури Григорий
Мать: Циклаури Ева Петровна
Рождение ребёнка
12.?.1947
Сын: Казаликашвили Лаврентий Павлович
Отец ребёнка: Казаликашвили Павле
Рождение ребёнка
28.?.1949
Сын: Казалакашвили Герман
Отец ребёнка: Казаликашвили Павле
Рождение ребёнка
29.?.1954
Дочь: Лиана
Отец ребёнка: Казаликашвили Павле
Рождение ребёнка
07.?.1957
Дочь: Лия
Отец ребёнка: Казаликашвили Павле
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Казаликашвили Павле
Смерть
Неизвестно