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Казаликашвили Лаврентий Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.?.1947

Дата смерти

01.?.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.?.1947

Отец: Казаликашвили Павле

Мать: Казаликашвили Оля

Рождение ребёнка
25.05.1970

Дочь: Мзия Лаврентьевна

Мать ребёнка: Казаликашвили Бела Дмитриевна

Рождение ребёнка
03.?.1971

Сын: Казаликашвили Павлик

Мать ребёнка: Казаликашвили Бела Дмитриевна

Рождение ребёнка
18.?.1984

Сын: Казаликашвили Ираклий Лаврентьевич

Мать ребёнка: Казаликашвили Бела Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казаликашвили Бела Дмитриевна

Смерть
01.?.1999
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