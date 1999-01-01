Казаликашвили Лаврентий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.?.1947
Дата смерти01.?.1999
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.?.1947
Отец: Казаликашвили Павле
Мать: Казаликашвили Оля
Рождение ребёнка
25.05.1970
Дочь: Мзия Лаврентьевна
Мать ребёнка: Казаликашвили Бела Дмитриевна
Рождение ребёнка
03.?.1971
Сын: Казаликашвили Павлик
Мать ребёнка: Казаликашвили Бела Дмитриевна
Рождение ребёнка
18.?.1984
Сын: Казаликашвили Ираклий Лаврентьевич
Мать ребёнка: Казаликашвили Бела Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.?.1999