Чохели Петре — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чохели Петре

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1892

Дочь: Бурдули Сидония Петровна

Мать ребёнка: Кето

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Циклаури Ева Петровна

Мать ребёнка: Кето

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чохели Ладо Петрович

Мать ребёнка: Кето

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирмония Петровна

Мать ребёнка: Кето

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матико Петровна

Мать ребёнка: Кето

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чохели Шалико Петрович

Мать ребёнка: Кето

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кето

Смерть
Неизвестно
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