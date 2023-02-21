Чохели Петре
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1892
Дочь: Бурдули Сидония Петровна
Мать ребёнка: Кето
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Циклаури Ева Петровна
Мать ребёнка: Кето
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чохели Ладо Петрович
Мать ребёнка: Кето
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирмония Петровна
Мать ребёнка: Кето
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матико Петровна
Мать ребёнка: Кето
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кето
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кето
Смерть
Неизвестно