Кето
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1892
Дочь: Бурдули Сидония Петровна
Отец ребёнка: Чохели Петре
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирмония Петровна
Отец ребёнка: Чохели Петре
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матико Петровна
Отец ребёнка: Чохели Петре
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Циклаури Ева Петровна
Отец ребёнка: Чохели Петре
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чохели Петре
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чохели Ладо Петрович
Отец ребёнка: Чохели Петре
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чохели Петре
Смерть
Неизвестно