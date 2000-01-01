Кето — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кето

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1892

Дочь: Бурдули Сидония Петровна

Отец ребёнка: Чохели Петре

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирмония Петровна

Отец ребёнка: Чохели Петре

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матико Петровна

Отец ребёнка: Чохели Петре

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Циклаури Ева Петровна

Отец ребёнка: Чохели Петре

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чохели Шалико Петрович

Отец ребёнка: Чохели Петре

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чохели Ладо Петрович

Отец ребёнка: Чохели Петре

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чохели Петре

Смерть
Неизвестно
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