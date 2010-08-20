(Чохели) Ирмония Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чохели) Ирмония Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чохели Петре

Мать: Кето

Рождение ребёнка
1925

Сын: Дудаури Ираклий Георгиевич

Отец ребёнка: Дудаури Георгий Заалович

Рождение ребёнка
27.?.1930

Дочь: Дудаури Нина Георгиевна

Отец ребёнка: Дудаури Георгий Заалович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дудаури Вахтанг Георгиевич

Отец ребёнка: Дудаури Георгий Заалович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Георгиевна

Отец ребёнка: Дудаури Георгий Заалович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дудаури Георгий Заалович

Смерть
Неизвестно
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