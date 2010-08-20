(Чохели) Ирмония Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чохели Петре
Мать: Кето
Рождение ребёнка
1925
Сын: Дудаури Ираклий Георгиевич
Отец ребёнка: Дудаури Георгий Заалович
Рождение ребёнка
27.?.1930
Дочь: Дудаури Нина Георгиевна
Отец ребёнка: Дудаури Георгий Заалович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дудаури Вахтанг Георгиевич
Отец ребёнка: Дудаури Георгий Заалович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Георгиевна
Отец ребёнка: Дудаури Георгий Заалович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно