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Яков Иванович

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Место рождения

Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд

Дата рождения

1718

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: Иван Игнатьевич

Мать: Агриппина Терентьевна

Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
1744

Дочь: Марфа Яковлевна

Мать ребёнка: Параскева Ефимовна

Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Акилина Яковлевна

Мать ребёнка: Параскева Ефимовна

Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
12.04.1750

Сын: Родион Яковлевич

Мать ребёнка: Параскева Ефимовна

Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Параскева Ефимовна

Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекла Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Ефимовна

Место жительства
Неизвестно
Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Смерть
Неизвестно
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