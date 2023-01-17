Яков Иванович
Место рождения
Дата рождения1718
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: Иван Игнатьевич
Мать: Агриппина Терентьевна
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Марфа Яковлевна
Мать ребёнка: Параскева Ефимовна
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Акилина Яковлевна
Мать ребёнка: Параскева Ефимовна
Рождение ребёнка
12.04.1750
Сын: Родион Яковлевич
Мать ребёнка: Параскева Ефимовна
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Параскева Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фекла Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Ефимовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно