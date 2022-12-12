Иван Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1759
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Игнатий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1718
Сын: Яков Иванович
Мать ребёнка: Агриппина Терентьевна
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Матрона Ивановна
Мать ребёнка: Агриппина Терентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агриппина Терентьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1759