Иван Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Игнатьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1759

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1699 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Игнатий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1718

Сын: Яков Иванович

Мать ребёнка: Агриппина Терентьевна

Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
1735

Дочь: Матрона Ивановна

Мать ребёнка: Агриппина Терентьевна

Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агриппина Терентьевна

Место жительства
Неизвестно
Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Смерть
До 1759
Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
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