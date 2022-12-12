Игнатий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1750

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1688

Сын: Иван Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Отец Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Смерть
До 1750
Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
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