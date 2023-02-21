Агриппина Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агриппина Терентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1699

Дата смерти

Между 1760 и 1764

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1718

Сын: Яков Иванович

Отец ребёнка: Иван Игнатьевич

Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
1735

Дочь: Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Иван Игнатьевич

Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Игнатьевич

Место жительства
Неизвестно
Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Смерть
Между 1760 и 1764
Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
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