Агриппина Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1699
Дата смертиМежду 1760 и 1764
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1718
Сын: Яков Иванович
Отец ребёнка: Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Иван Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Игнатьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1760 и 1764