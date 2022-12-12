Родион Яковлевич
Место рождения
Дата рождения12.04.1750
Дата смертиМежду 1771 и 1775
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1750
Отец: Яков Иванович
Мать: Параскева Ефимовна
Крещение
12.04.1750
Церковь Николая Чудотворца, Раменье, село, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Бракосочетание
05.02.1770
Жена: Ульяна Васильевна
Церковь Николая Чудотворца, Раменье, село, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1771 и 1775