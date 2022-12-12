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Родион Яковлевич

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Место рождения

Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд

Дата рождения

12.04.1750

Дата смерти

Между 1771 и 1775

Пол

Мужской

Отец

1718 г.р.

Мать

1720 г.р.

Жена

1745 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1750

Отец: Яков Иванович

Мать: Параскева Ефимовна

Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Крещение
12.04.1750
Церковь Николая Чудотворца, Раменье, село, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Бракосочетание
05.02.1770

Жена: Ульяна Васильевна

Церковь Николая Чудотворца, Раменье, село, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Смерть
Между 1771 и 1775
Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
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