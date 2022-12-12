Параскева Ефимовна
Место рожденияПочинок, деревня, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Дата рождения1720
Дата смертиМежду 1751 и 1758
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: Ефим
Мать: не указана
Починок, деревня, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Марфа Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Иванович
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Акилина Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Иванович
Рождение ребёнка
12.04.1750
Сын: Родион Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Иванович
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1751 и 1758