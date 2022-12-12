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Параскева Ефимовна

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Место рождения

Починок, деревня, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя

Дата рождения

1720

Дата смерти

Между 1751 и 1758

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Ефим

Мать: не указана

Починок, деревня, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1744

Дочь: Марфа Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Иванович

Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Акилина Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Иванович

Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
12.04.1750

Сын: Родион Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Иванович

Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Иванович

Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Иванович

Место жительства
Неизвестно
Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Смерть
Между 1751 и 1758
Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
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