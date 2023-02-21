Ефим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1738
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1700
Сын: Степан Ефимович
Мать ребёнка: не указана
Починок, деревня, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1713
Сын: Иван Ефимович
Мать ребёнка: не указана
Починок, деревня, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1718
Сын: Федор Ефимович
Мать ребёнка: не указана
Починок, деревня, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1720
Дочь: Параскева Ефимовна
Мать ребёнка: не указана
Починок, деревня, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Починок, деревня, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
До 1738
Починок, деревня, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя