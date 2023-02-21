Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1738

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1700

Сын: Степан Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Починок, деревня, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1713

Сын: Иван Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Починок, деревня, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1718

Сын: Федор Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Починок, деревня, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1720

Дочь: Параскева Ефимовна

Мать ребёнка: не указана

Починок, деревня, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Починок, деревня, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
До 1738
Починок, деревня, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
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