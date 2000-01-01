Степан Ефимович
Место рожденияПочинок, деревня, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Дата рождения1700
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700
Отец: Ефим
Мать: не указана
Починок, деревня, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Никифоровна
Место жительства
Неизвестно
Починок, деревня, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно