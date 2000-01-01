Степан Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степан Ефимович

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Место рождения

Починок, деревня, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя

Дата рождения

1700

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1700 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700

Отец: Ефим

Мать: не указана

Починок, деревня, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Никифоровна

Место жительства
Неизвестно
Починок, деревня, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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