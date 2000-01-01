Иван Ефимович
Место рожденияПочинок, деревня, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Дата рождения1713
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: Ефим
Мать: не указана
Починок, деревня, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Починок, деревня, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно