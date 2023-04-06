Ульяна Васильевна
Место рождения
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Василий Игнатьевич
Мать: Анастасия Иоакимовна
Бракосочетание
05.02.1770
Муж: Родион Яковлевич
Церковь Николая Чудотворца, Раменье, село, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Смерть
Неизвестно