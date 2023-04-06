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Ульяна Васильевна

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Место рождения

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1711 г.р.

Мать

1707 г.р.

Муж

1750 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Василий Игнатьевич

Мать: Анастасия Иоакимовна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
05.02.1770

Муж: Родион Яковлевич

Церковь Николая Чудотворца, Раменье, село, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Смерть
Неизвестно
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