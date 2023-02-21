Анастасия Иоакимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Иоакимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1707

Дата смерти

Между 1761 и 1764

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.08.1745

Дочь: Анисия Васильевна

Отец ребёнка: Василий Игнатьевич

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Ульяна Васильевна

Отец ребёнка: Василий Игнатьевич

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
04.06.1747

Сын: Семен Васильевич

Отец ребёнка: Василий Игнатьевич

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Ульяна Васильевна

Отец ребёнка: Василий Игнатьевич

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Афанасий Васильевич

Отец ребёнка: Василий Игнатьевич

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Семен Васильевич

Отец ребёнка: Василий Игнатьевич

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Игнатьевич

Место жительства
Неизвестно
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Между 1761 и 1764
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
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