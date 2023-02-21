Анастасия Иоакимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1707
Дата смертиМежду 1761 и 1764
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.08.1745
Дочь: Анисия Васильевна
Отец ребёнка: Василий Игнатьевич
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Ульяна Васильевна
Отец ребёнка: Василий Игнатьевич
Рождение ребёнка
04.06.1747
Сын: Семен Васильевич
Отец ребёнка: Василий Игнатьевич
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Ульяна Васильевна
Отец ребёнка: Василий Игнатьевич
Рождение ребёнка
1754
Сын: Афанасий Васильевич
Отец ребёнка: Василий Игнатьевич
Рождение ребёнка
1757
Сын: Семен Васильевич
Отец ребёнка: Василий Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Игнатьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1761 и 1764