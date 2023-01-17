Василий Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1711
Дата смерти08.10.1760
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711
Отец: Игнатий Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.08.1745
Дочь: Анисия Васильевна
Мать ребёнка: Анастасия Иоакимовна
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Ульяна Васильевна
Мать ребёнка: Анастасия Иоакимовна
Рождение ребёнка
04.06.1747
Сын: Семен Васильевич
Мать ребёнка: Анастасия Иоакимовна
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Ульяна Васильевна
Мать ребёнка: Анастасия Иоакимовна
Рождение ребёнка
1754
Сын: Афанасий Васильевич
Мать ребёнка: Анастасия Иоакимовна
Рождение ребёнка
1757
Сын: Семен Васильевич
Мать ребёнка: Анастасия Иоакимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Иоакимовна
Место жительства
Неизвестно
Похороны
08.10.1760
Церковь Николая Чудотворца, Раменье, село, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
08.10.1760