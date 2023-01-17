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Василий Игнатьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1711

Дата смерти

08.10.1760

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: Игнатий Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.08.1745

Дочь: Анисия Васильевна

Мать ребёнка: Анастасия Иоакимовна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Ульяна Васильевна

Мать ребёнка: Анастасия Иоакимовна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
04.06.1747

Сын: Семен Васильевич

Мать ребёнка: Анастасия Иоакимовна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Ульяна Васильевна

Мать ребёнка: Анастасия Иоакимовна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Афанасий Васильевич

Мать ребёнка: Анастасия Иоакимовна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Семен Васильевич

Мать ребёнка: Анастасия Иоакимовна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Иоакимовна

Место жительства
Неизвестно
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Похороны
08.10.1760
Церковь Николая Чудотворца, Раменье, село, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
08.10.1760
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
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