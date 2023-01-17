Кухаренко Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения02.01.1924
Дата смерти1984
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
02.01.1924
Отец: Кухаренко Василий
Мать: не указана
Рожден в Белоруссии, переехал в Новосибирск, оттуда призвался в армию, воевал в ВОВ (Советско-Японская война
Рождение ребёнка
?.11.1951
Сын: Кухаренко Валерий Николаевич
Мать ребёнка: Кухаренко Анна Карповна
Рождение ребёнка
11.04.1954
Дочь: Мягкова Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Кухаренко Анна Карповна
Рождение ребёнка
04.05.1956
Дочь: Чумакова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Кухаренко Анна Карповна
Рождение ребёнка
15.04.1964
Дочь: Коваленко Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Кухаренко Анна Карповна
Смерть
1984