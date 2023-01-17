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Кухаренко Николай Васильевич

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Место рождения

Бисерево, Опочецкий уезд, Псковская губерния

Дата рождения

02.01.1924

Дата смерти

1984

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1924

Отец: Кухаренко Василий

Мать: не указана

Бисерево, Опочецкий уезд, Псковская губерния
Рожден в Белоруссии, переехал в Новосибирск, оттуда призвался в армию, воевал в ВОВ (Советско-Японская война
Рождение ребёнка
?.11.1951

Сын: Кухаренко Валерий Николаевич

Мать ребёнка: Кухаренко Анна Карповна

Рождение ребёнка
11.04.1954

Дочь: Мягкова Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Кухаренко Анна Карповна

Рождение ребёнка
04.05.1956

Дочь: Чумакова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Кухаренко Анна Карповна

Рождение ребёнка
15.04.1964

Дочь: Коваленко Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Кухаренко Анна Карповна

Смерть
1984
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