Чумакова (Кухаренко) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чумакова (Кухаренко) Татьяна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1956

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1956

Отец: Кухаренко Николай Васильевич

Мать: Кухаренко (Журбина) Анна Карповна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чумаков Александр

Рождение ребёнка
23.07.?

Сын: Мусаев Вячеслав Гасанович

Отец ребёнка: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: Чумаков Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мезенцев Сергей

Рождение ребёнка
22.12.1973

Дочь: Чумакова Жанна Александровна

Отец ребёнка: Чумаков Александр

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