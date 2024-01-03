Чумакова (Кухаренко) Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.05.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1956
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чумаков Александр
Рождение ребёнка
23.07.?
Сын: Мусаев Вячеслав Гасанович
Отец ребёнка: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: Чумаков Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мезенцев Сергей
Рождение ребёнка
22.12.1973
Дочь: Чумакова Жанна Александровна
Отец ребёнка: Чумаков Александр