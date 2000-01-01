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Чумакова Жанна Александровна
Чумакова Жанна Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.12.1973
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Чумакова (Кухаренко) Татьяна Николаевна
1956 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
22.12.1973
Отец: не указан
Мать:
Чумакова Татьяна Николаевна
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