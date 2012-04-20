Кухаренко (Журбина) Анна Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кухаренко (Журбина) Анна Карповна

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Место рождения

Марково, Благовещенский муниципальный район, Амурская область

Дата рождения

03.08.1929

Дата смерти

20.04.2012

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1929

Отец: Журбин Карп Николаевич

Мать: Журбина Татьяна Антоновна

Марково, Благовещенский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
?.11.1951

Сын: Кухаренко Валерий Николаевич

Отец ребёнка: Кухаренко Николай Васильевич

Рождение ребёнка
11.04.1954

Дочь: Мягкова Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Кухаренко Николай Васильевич

Рождение ребёнка
04.05.1956

Дочь: Чумакова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Кухаренко Николай Васильевич

Рождение ребёнка
15.04.1964

Дочь: Коваленко Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Кухаренко Николай Васильевич

Смерть
20.04.2012
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