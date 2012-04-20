Кухаренко (Журбина) Анна Карповна
Место рождения
Дата рождения03.08.1929
Дата смерти20.04.2012
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1929
Отец: Журбин Карп Николаевич
Рождение ребёнка
?.11.1951
Сын: Кухаренко Валерий Николаевич
Отец ребёнка: Кухаренко Николай Васильевич
Рождение ребёнка
11.04.1954
Дочь: Мягкова Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Кухаренко Николай Васильевич
Рождение ребёнка
04.05.1956
Дочь: Чумакова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Кухаренко Николай Васильевич
Рождение ребёнка
15.04.1964
Дочь: Коваленко Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Кухаренко Николай Васильевич
Смерть
20.04.2012