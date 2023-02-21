Кухаренко Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1924
Сын: Кухаренко Николай Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Бисерево, Опочецкий уезд, Псковская губерния
Рожден в Белоруссии, переехал в Новосибирск, оттуда призвался в армию, воевал в ВОВ (Советско-Японская война