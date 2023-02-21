Кухаренко Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКухаренко Василий

Кухаренко Василий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1924

Сын: Кухаренко Николай Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Бисерево, Опочецкий уезд, Псковская губерния
Рожден в Белоруссии, переехал в Новосибирск, оттуда призвался в армию, воевал в ВОВ (Советско-Японская война
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close