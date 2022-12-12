Мягкова (Кухаренко) Лидия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мягкова (Кухаренко) Лидия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.04.1954

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1954

Отец: Кухаренко Николай Васильевич

Мать: Кухаренко Анна Карповна

Бракосочетание
10.06.1972

Муж: Мягков Виктор Семенович

Рождение ребёнка
18.07.1975

Дочь: Ремдёнок Елена Викторовна

Отец ребёнка: Мягков Виктор Семенович

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
07.08.1989

Дочь: Мягкова Анна Викторовна

Отец ребёнка: Мягков Виктор Семенович

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