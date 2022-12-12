Мягкова (Кухаренко) Лидия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.04.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1954
Бракосочетание
10.06.1972
Рождение ребёнка
18.07.1975
Дочь: Ремдёнок Елена Викторовна
Отец ребёнка: Мягков Виктор Семенович
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
07.08.1989
Дочь: Мягкова Анна Викторовна
Отец ребёнка: Мягков Виктор Семенович