Ремдёнок (Мягкова) Елена Викторовна
Место рождения
Дата рождения18.07.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1975
Отец: Мягков Виктор Семенович
Мать: Мягкова Лидия Николаевна
Рождение ребёнка
23.04.1995
Сын: Ремдёнок Александр Александрович
Отец ребёнка: Ремдёнок Александр Петрович
Рождение ребёнка
08.09.2003
Сын: Ремдёнок Павел Александрович
Отец ребёнка: Ремдёнок Александр Петрович
Рождение ребёнка
08.06.2010
Дочь: Ремдёнок Дарья Александровна
Отец ребёнка: Ремдёнок Александр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно