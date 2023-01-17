Ремдёнок (Мягкова) Елена Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ремдёнок (Мягкова) Елена Викторовна

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Место рождения

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область

Дата рождения

18.07.1975

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1975

Отец: Мягков Виктор Семенович

Мать: Мягкова Лидия Николаевна

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
23.04.1995

Сын: Ремдёнок Александр Александрович

Отец ребёнка: Ремдёнок Александр Петрович

Рождение ребёнка
08.09.2003

Сын: Ремдёнок Павел Александрович

Отец ребёнка: Ремдёнок Александр Петрович

Рождение ребёнка
08.06.2010

Дочь: Ремдёнок Дарья Александровна

Отец ребёнка: Ремдёнок Александр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ремдёнок Александр Петрович

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