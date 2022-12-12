Мягков Виктор Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМягков Виктор Семенович

Мягков Виктор Семенович

avatar

Место рождения

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область

Дата рождения

24.12.1948

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1948

Отец: Мягков Семен Тихонович

Мать: Мягкова Лукерья Сидоровна

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Бракосочетание
10.06.1972

Жена: Мягкова Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
18.07.1975

Дочь: Ремдёнок Елена Викторовна

Мать ребёнка: Мягкова Лидия Николаевна

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
07.08.1989

Дочь: Мягкова Анна Викторовна

Мать ребёнка: Мягкова Лидия Николаевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close