Мягков Виктор Семенович
Место рождения
Дата рождения24.12.1948
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1948
Отец: Мягков Семен Тихонович
Бракосочетание
10.06.1972
Жена: Мягкова Лидия Николаевна
Рождение ребёнка
18.07.1975
Дочь: Ремдёнок Елена Викторовна
Мать ребёнка: Мягкова Лидия Николаевна
Рождение ребёнка
07.08.1989
Дочь: Мягкова Анна Викторовна
Мать ребёнка: Мягкова Лидия Николаевна