Ремдёнок Александр Петрович
Место рождения
Дата рождения18.09.1974
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1974
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Ремдёнок Зоя Николаевна
Рождение ребёнка
23.04.1995
Сын: Ремдёнок Александр Александрович
Мать ребёнка: Ремдёнок Елена Викторовна
Рождение ребёнка
08.09.2003
Сын: Ремдёнок Павел Александрович
Мать ребёнка: Ремдёнок Елена Викторовна
Рождение ребёнка
08.06.2010
Дочь: Ремдёнок Дарья Александровна
Мать ребёнка: Ремдёнок Елена Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно