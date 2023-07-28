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Ремдёнок Александр Петрович

Место рождения

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край

Дата рождения

18.09.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1974

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Ремдёнок Зоя Николаевна

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Рождение ребёнка
23.04.1995

Сын: Ремдёнок Александр Александрович

Мать ребёнка: Ремдёнок Елена Викторовна

Рождение ребёнка
08.09.2003

Сын: Ремдёнок Павел Александрович

Мать ребёнка: Ремдёнок Елена Викторовна

Рождение ребёнка
08.06.2010

Дочь: Ремдёнок Дарья Александровна

Мать ребёнка: Ремдёнок Елена Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ремдёнок Елена Викторовна