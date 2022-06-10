Черников Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1957
Дата смерти02.02.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1957
Отец: Черников Иван Захарович
Мать: Черникова Анна Ефимовна
Бракосочетание
1976
Рождение ребёнка
28.09.1977
Дочь: Третьякова Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Черникова Лариса Георгиевна
Развод
1978
Бракосочетание
1980
Рождение ребёнка
26.08.1981
Сын: Черников Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Черникова Наталья Павловна
Смерть
02.02.1992