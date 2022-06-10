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Черников Владимир Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1957

Дата смерти

02.02.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1957

Отец: Черников Иван Захарович

Мать: Черникова Анна Ефимовна

Бракосочетание
1976

Жена: Черникова Лариса Георгиевна

Рождение ребёнка
28.09.1977

Дочь: Третьякова Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Черникова Лариса Георгиевна

Развод
1978

Жена: Черникова Лариса Георгиевна

Бракосочетание
1980

Жена: Черникова Наталья Павловна

Рождение ребёнка
26.08.1981

Сын: Черников Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Черникова Наталья Павловна

Смерть
02.02.1992
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