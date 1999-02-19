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Черников Иван Захарович

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Место рождения

Волчанка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

25.09.1920

Дата смерти

19.02.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1920

Отец: Черников Захар Никифорович

Мать: Черникова Евдокия Егоровна

Волчанка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
31.12.1947

Жена: Черникова Анна Ефимовна

Волчанка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
05.05.1951

Сын: Черников Владимир Иванович

Мать ребёнка: Черникова Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
22.11.1952

Дочь: Сергеева Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Черникова Анна Ефимовна

Смерть
19.02.1999
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