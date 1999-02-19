Черников Иван Захарович
Место рождения
Дата рождения25.09.1920
Дата смерти19.02.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1920
Бракосочетание
31.12.1947
Жена: Черникова Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
05.05.1951
Сын: Черников Владимир Иванович
Мать ребёнка: Черникова Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
22.11.1952
Дочь: Сергеева Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Черникова Анна Ефимовна
Смерть
19.02.1999