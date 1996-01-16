Черникова (Данилина) Анна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черникова (Данилина) Анна Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.04.1926

Дата смерти

16.01.1996

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1926

Отец: Данилин Ефим Евдокимович

Мать: Данилина Ольга Петровна

Бракосочетание
31.12.1947

Муж: Черников Иван Захарович

Бракосочетание
31.12.1947

Муж: не указан

Рождение ребёнка
22.11.1952

Дочь: Сергеева Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Черников Иван Захарович

Рождение ребёнка
05.05.1957

Сын: Черников Владимир Иванович

Отец ребёнка: Черников Иван Захарович

Смерть
16.01.1996
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