Черникова (Данилина) Анна Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.04.1926
Дата смерти16.01.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1926
Отец: Данилин Ефим Евдокимович
Мать: Данилина Ольга Петровна
Бракосочетание
31.12.1947
Бракосочетание
31.12.1947
Муж: не указан
Рождение ребёнка
22.11.1952
Дочь: Сергеева Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Черников Иван Захарович
Рождение ребёнка
05.05.1957
Сын: Черников Владимир Иванович
Отец ребёнка: Черников Иван Захарович
Смерть
16.01.1996