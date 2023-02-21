Черников Владимир Владимирович
Место рожденияБеловодское Кыргызстан
Дата рождения26.08.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1981
Беловодское Кыргызстан
Бракосочетание
12.01.2007
Беловодское Кыргызстан
Рождение ребёнка
25.03.2011
Сын: Черников Ярослав Владимирович
Мать ребёнка: Черникова Александра Геннадиевна
Рождение ребёнка
28.05.2014
Сын: Черников Ростислав Владимирович
Мать ребёнка: Черникова Александра Геннадиевна
Развод
2019
Бракосочетание
22.07.2021
Рождение ребёнка
14.07.2022
Сын: Черников Роман Владимирович
Мать ребёнка: Черникова Мария Андреевна