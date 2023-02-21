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Черников Владимир Владимирович

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Место рождения

Беловодское Кыргызстан

Дата рождения

26.08.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1981

Отец: Черников Владимир Иванович

Мать: Черникова Наталья Павловна

Беловодское Кыргызстан
Бракосочетание
12.01.2007

Жена: Черникова Александра Геннадиевна

Беловодское Кыргызстан
Рождение ребёнка
25.03.2011

Сын: Черников Ярослав Владимирович

Мать ребёнка: Черникова Александра Геннадиевна

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
28.05.2014

Сын: Черников Ростислав Владимирович

Мать ребёнка: Черникова Александра Геннадиевна

Томск, город Томск, Томская область
Развод
2019

Жена: Черникова Александра Геннадиевна

Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
22.07.2021

Жена: Черникова Мария Андреевна

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
14.07.2022

Сын: Черников Роман Владимирович

Мать ребёнка: Черникова Мария Андреевна

Томск, город Томск, Томская область
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