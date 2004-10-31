Куприянова (Литвинова) Тамара Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куприянова (Литвинова) Тамара Трофимовна

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Место рождения

Москва, Россия

Дата рождения

10.05.1927

Дата смерти

31.10.2004

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1927

Отец: Литвинов Трофим Терентьевич

Мать: Литвинова Зинаида Арсентьевна

Москва, Россия
Рождение ребёнка
28.04.1950

Дочь: Пация Наталия Иосифовна

Отец ребёнка: Половинчик Иосиф Ксильевич

Москва, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Половинчик Иосиф Ксильевич

Москва, Россия
Смерть
31.10.2004
Москва, Россия
Причина смерти: Medical
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