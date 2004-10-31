Куприянова (Литвинова) Тамара Трофимовна
Место рожденияМосква, Россия
Дата рождения10.05.1927
Дата смерти31.10.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1927
Москва, Россия
Рождение ребёнка
28.04.1950
Дочь: Пация Наталия Иосифовна
Отец ребёнка: Половинчик Иосиф Ксильевич
Москва, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Москва, Россия
Смерть
31.10.2004
Москва, Россия
Причина смерти: Medical