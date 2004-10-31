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Литвинов Трофим Терентьевич

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Место рождения

с. Лиски Курской губ.

Дата рождения

05.08.1901

Дата смерти

Около ?.10.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Лиски Курской губ.
Рождение ребёнка
10.05.1927

Дочь: Куприянова Тамара Трофимовна

Мать ребёнка: Литвинова Зинаида Арсентьевна

Москва, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Литвинова Зинаида Арсентьевна

Смерть
Около ?.10.1941
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