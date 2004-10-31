Литвинов Трофим Терентьевич
Место рожденияс. Лиски Курской губ.
Дата рождения05.08.1901
Дата смертиОколо ?.10.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Лиски Курской губ.
Рождение ребёнка
10.05.1927
Дочь: Куприянова Тамара Трофимовна
Мать ребёнка: Литвинова Зинаида Арсентьевна
Москва, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около ?.10.1941
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