Пация (Половинчик) Наталия Иосифовна
Место рожденияМосква, Россия
Дата рождения28.04.1950
Дата смерти10.06.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1950
Москва, Россия
Рождение ребёнка
31.10.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Москва, Россия
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Образование
Неизвестно
МГУ
Высшее. Журналист
Место жительства
Неизвестно
Москва, Россия
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.06.2022