Пация (Половинчик) Наталия Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пация (Половинчик) Наталия Иосифовна

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Место рождения

Москва, Россия

Дата рождения

28.04.1950

Дата смерти

10.06.2022

Пол

Женский

Отец

1928 г.р.

Мать

1927 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1950

Отец: Половинчик Иосиф Ксильевич

Мать: Куприянова Тамара Трофимовна

Москва, Россия
Рождение ребёнка
31.10.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Москва, Россия
Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Образование
Неизвестно
МГУ
Высшее. Журналист
Место жительства
Неизвестно
Москва, Россия
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.06.2022