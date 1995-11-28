Половинчик Иосиф Ксильевич
Место рожденияМосква, Россия
Дата рождения06.12.1928
Дата смерти02.12.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1928
Отец: Половинчик Ксиль Иосифович
Мать: Берта Иосифовна
Москва, Россия
Рождение ребёнка
28.04.1950
Дочь: Пация Наталия Иосифовна
Мать ребёнка: Куприянова Тамара Трофимовна
Москва, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Москва, Россия
Смерть
02.12.1968
Москва, Россия
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Митинское кладбище, Москва