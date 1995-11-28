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Половинчик Иосиф Ксильевич

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Место рождения

Москва, Россия

Дата рождения

06.12.1928

Дата смерти

02.12.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1928

Отец: Половинчик Ксиль Иосифович

Мать: Берта Иосифовна

Москва, Россия
Рождение ребёнка
28.04.1950

Дочь: Пация Наталия Иосифовна

Мать ребёнка: Куприянова Тамара Трофимовна

Москва, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куприянова Тамара Трофимовна

Москва, Россия
Смерть
02.12.1968
Москва, Россия
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Митинское кладбище, Москва
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