Литвинова (Гурьянова) Зинаида Арсентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвинова (Гурьянова) Зинаида Арсентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1905

Дата смерти

22.04.1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1901 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.05.1927

Дочь: Куприянова Тамара Трофимовна

Отец ребёнка: Литвинов Трофим Терентьевич

Москва, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литвинов Трофим Терентьевич

Смерть
22.04.1984
Москва, Россия
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