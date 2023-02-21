Литвинова (Гурьянова) Зинаида Арсентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1905
Дата смерти22.04.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.05.1927
Дочь: Куприянова Тамара Трофимовна
Отец ребёнка: Литвинов Трофим Терентьевич
Москва, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.04.1984
Москва, Россия