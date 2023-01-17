Саблин Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСаблин Алексей Иванович

Саблин Алексей Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1807 ст.

Дата смерти

06.05.1871 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1807 ст.

Отец: Саблин Иван Алексеевич

Мать: Саблина Екатерина Фёдоровна

Бракосочетание
1837

Жена: Саблина Александра Михайловна

Рождение ребёнка
05.06.1838 ст.

Дочь: Казакова Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Саблина Александра Михайловна

Рождение ребёнка
1842

Сын: Саблин Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Саблина Александра Михайловна

Чебсара, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.08.1846 ст.

Сын: Саблин Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Саблина Александра Михайловна

Чебсара, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Саблин Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Саблина Александра Михайловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.08.1850

Сын: Саблин Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Саблина Александра Михайловна

Чебсара, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
06.05.1871 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close