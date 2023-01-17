Саблин Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1807 ст.
Дата смерти06.05.1871 ст.
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1807 ст.
Бракосочетание
1837
Рождение ребёнка
05.06.1838 ст.
Дочь: Казакова Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Саблина Александра Михайловна
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Саблина Александра Михайловна
Рождение ребёнка
08.08.1846 ст.
Мать ребёнка: Саблина Александра Михайловна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Саблин Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Саблина Александра Михайловна
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.08.1850
Сын: Саблин Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Саблина Александра Михайловна
Смерть
06.05.1871 ст.
Москва, город федерального значения Москва