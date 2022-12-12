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Саблин Александр Алексеевич

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Место рождения

Чебсара, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

17.08.1850

Дата смерти

11.09.1895

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1850

Отец: Саблин Алексей Иванович

Мать: Саблина Александра Михайловна

Чебсара, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1863 по 1893
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1884

Сын: Саблин Владимир Александрович

Мать ребёнка: Саблина Наталья Григорьевна

Место жительства
С 1893 по 1895
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саблина Наталья Григорьевна

Смерть
11.09.1895
Тифлис
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