Саблин Александр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения17.08.1850
Дата смерти11.09.1895
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1850
Место жительства
С 1863 по 1893
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1884
Сын: Саблин Владимир Александрович
Мать ребёнка: Саблина Наталья Григорьевна
Место жительства
С 1893 по 1895
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.09.1895
Тифлис