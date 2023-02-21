Саблина (Скрипицына) Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1811
Дата смерти21.09.1901
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1837
Рождение ребёнка
05.06.1838 ст.
Дочь: Казакова Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Саблин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Саблин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
08.08.1846 ст.
Отец ребёнка: Саблин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Саблин Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Саблин Алексей Иванович
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.08.1850
Сын: Саблин Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Саблин Алексей Иванович
Смерть
21.09.1901