Саблина (Скрипицына) Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саблина (Скрипицына) Александра Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1811

Дата смерти

21.09.1901

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1837

Муж: Саблин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
05.06.1838 ст.

Дочь: Казакова Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Саблин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1842

Сын: Саблин Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Саблин Алексей Иванович

Чебсара, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.08.1846 ст.

Сын: Саблин Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Саблин Алексей Иванович

Чебсара, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Саблин Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Саблин Алексей Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.08.1850

Сын: Саблин Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Саблин Алексей Иванович

Чебсара, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
21.09.1901
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