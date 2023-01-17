Саблин Михаил Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смерти1898
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Бракосочетание
1867
Рождение ребёнка
18.11.1872
Сын: Саблин Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Саблина Александра Генриховна
Место жительства
По 1898
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1898
Одинцово, Одинцовский муниципальный район, Московская область