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Саблин Михаил Алексеевич

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Место рождения

Чебсара, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1842

Дата смерти

1898

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Саблин Алексей Иванович

Мать: Саблина Александра Михайловна

Чебсара, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
1867

Жена: Саблина Александра Генриховна

Рождение ребёнка
18.11.1872

Сын: Саблин Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Саблина Александра Генриховна

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1898
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1898
Одинцово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
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