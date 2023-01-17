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Воскресенский Василий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1879

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1879

Отец: Воскресенский Александр Дмитриевич

Мать: Воскресенская Александра Захаровна

Призыв на военную службу
1906
Участие в русско-японской войне
Работа или профессия
1906
Володарск, Володарский муниципальный район, Нижегородская область
псаломщик Благовещенской церкви с. Селищи
Рождение ребёнка
16.11.1907

Сын: Воскресенский Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Воскресенская Серафима Владимировна

Рождение ребёнка
27.11.1908

Сын: Воскресенский Николай Васильевич

Мать ребёнка: Воскресенская Серафима Владимировна

Володарск, Володарский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.04.1910

Сын: Воскресенский Александр Васильевич

Мать ребёнка: Воскресенская Серафима Владимировна

Работа или профессия
1910
Володарск, Володарский муниципальный район, Нижегородская область
учитель церковно-приходской школы с Селищи
Рождение ребёнка
23.11.1911

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Воскресенская Серафима Владимировна

Володарск, Володарский муниципальный район, Нижегородская область
Призыв на военную службу
?.07.1914
Участие в Первой мировой войне
Военная служба
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Починки, Балахнинский уезд, Нижегородская губерния
Починковское духовное училище, 3 класса
Награда
Неизвестно
Серебряная медаль "За усердие" на Станиславской ленте
Награда
Неизвестно
Светло-бронзовая медаль "За усердие" на Георгиевской ленте
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