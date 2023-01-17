Воскресенский Василий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1879
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1879
Призыв на военную службу
1906
Участие в русско-японской войне
Работа или профессия
1906
псаломщик Благовещенской церкви с. Селищи
Рождение ребёнка
16.11.1907
Сын: Воскресенский Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Воскресенская Серафима Владимировна
Рождение ребёнка
27.11.1908
Сын: Воскресенский Николай Васильевич
Мать ребёнка: Воскресенская Серафима Владимировна
Рождение ребёнка
08.04.1910
Сын: Воскресенский Александр Васильевич
Мать ребёнка: Воскресенская Серафима Владимировна
Работа или профессия
1910
учитель церковно-приходской школы с Селищи
Рождение ребёнка
23.11.1911
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Воскресенская Серафима Владимировна
Призыв на военную службу
?.07.1914
Участие в Первой мировой войне
Военная служба
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Починки, Балахнинский уезд, Нижегородская губерния
Починковское духовное училище, 3 класса
Награда
Неизвестно
Серебряная медаль "За усердие" на Станиславской ленте
Награда
Неизвестно
Светло-бронзовая медаль "За усердие" на Георгиевской ленте