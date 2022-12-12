Воскресенская (Сперанская) Серафима Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воскресенская (Сперанская) Серафима Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

1952

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Сперанский Владимир Александрович

Мать: Сперанская Анна Никаноровна

Рождение ребёнка
16.11.1907

Сын: Воскресенский Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Воскресенский Василий Александрович

Рождение ребёнка
27.11.1908

Сын: Воскресенский Николай Васильевич

Отец ребёнка: Воскресенский Василий Александрович

Володарск, Володарский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.04.1910

Сын: Воскресенский Александр Васильевич

Отец ребёнка: Воскресенский Василий Александрович

Рождение ребёнка
23.11.1911

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Воскресенский Василий Александрович

Володарск, Володарский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1952
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