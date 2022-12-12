Воскресенская (Сперанская) Серафима Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смерти1952
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Рождение ребёнка
16.11.1907
Сын: Воскресенский Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Воскресенский Василий Александрович
Рождение ребёнка
27.11.1908
Сын: Воскресенский Николай Васильевич
Отец ребёнка: Воскресенский Василий Александрович
Рождение ребёнка
08.04.1910
Сын: Воскресенский Александр Васильевич
Отец ребёнка: Воскресенский Василий Александрович
Рождение ребёнка
23.11.1911
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Воскресенский Василий Александрович
Смерть
1952