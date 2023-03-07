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Воскресенский Николай Васильевич

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Место рождения

Володарск, Володарский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

27.11.1908

Дата смерти

28.12.1939

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1908

Отец: Воскресенский Василий Александрович

Мать: Воскресенская Серафима Владимировна

Володарск, Володарский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
29.06.1931

Дочь: Минеева Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Воскресенская Александра Матвеевна

Володарск, Володарский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воскресенский Николай Николаевич

Мать ребёнка: Воскресенская Александра Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фаина Николаевна

Мать ребёнка: Воскресенская Александра Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воскресенская Александра Матвеевна

Смерть
28.12.1939
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