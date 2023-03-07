Воскресенский Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения27.11.1908
Дата смерти28.12.1939
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1908
Рождение ребёнка
29.06.1931
Дочь: Минеева Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Воскресенская Александра Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воскресенский Николай Николаевич
Мать ребёнка: Воскресенская Александра Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фаина Николаевна
Мать ребёнка: Воскресенская Александра Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.12.1939